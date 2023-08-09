Звериный оскал: ротвейлер набросился на детей в Нижнем Новгороде

Одному из несовершеннолетних теперь предстоит долгое лечение.

Жестокое нападение собаки на компанию детей в Нижнем Новгороде обернулось тяжелыми травмами школьника. Группа ребят гуляла по своему району, когда на них набросился зверь бойцовской породы.

Малыши говорят, сначала пес хотел покусать самого маленького — трехлетнего ребенка. На его защиту встал 11-летний мальчик и поплатился своим здоровьем.

Теперь ему предстоит долгое лечение, а еще — разбирательство: хозяин собаки усыплять ее не намерен, впрочем, от комментариев он тоже не отказывается. Корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук — о жестоком обращении с людьми.

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