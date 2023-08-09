Курс евро поднялся выше 107 рублей впервые с марта прошлого года

Евро превысил 107 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Курс валюты достиг такого показателя впервые с марта 2022 года, следует из данных площадки.

Так, на 10:52 по московскому времени евро вырос на 56 копеек, до 107,02 рубля. Тем временем доллар поднялся до 97,41 рубля, а юань — до 13,48 рубля.

Неделей ранее, 4 августа, евро превышал 105 рублей в ходе торгов на Московской бирже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупнейшие европейские компании потеряли как минимум в 100 миллиардов евро на российском рынке после начала спецоперации.