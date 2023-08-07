Европейские компании понесли большие убытки на российском рынке после начала СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 12 0

FT: европейские компании потеряли 100 млрд евро на рынке РФ после начала СВО

Европейские компании понесли большие убытки на российском рынке после начала СВО

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

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Многие корпорации столкнулись с рядом проблем за этот период.

Крупнейшие европейские компании потеряли как минимум в 100 миллиардов евро на российском рынке после начала спецоперации. Такие данные приводит газета Financial Times.

Согласно проведенному изданием анализу, порядка 176 крупнейших компаний столкнулись с рядом проблем: «обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и иные разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса».

При этом в анализе не учитывается рост цен на энергоресурсы и прочую продукцию из-за спецоперации и антироссийских санкций.

Ощутили экономический удар и в Финляндии. Как писал ранее 5-tv.ru, из-за санкций обанкротился расположенный на границе с Россией финский аутлет Zsar Outlet Village, поскольку туристов там практически уже нет. Как результат многие местные жители остались без работы. Торговый комплекс расположен в небольшом городке Виролахти, где рабочих мест не так много.

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