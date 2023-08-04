Евро поднялся до 105 рублей, побив показатели марта 2022 года

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 15 0

А что происходит с долларом и юанем?

Евро поднялся до 105 рублей, побив показатели марта 2022 года

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Martin Wagner

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Евро превысил 105 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Курс валюты достиг такого показателя впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных площадки.

В этот же день, 4 августа, к 12:12 по московскому времени евро прибавил 0,78% и достиг отметки в 104,04 рубля. Уже к 16:19 по московскому времени евро вырос на 1,74%, до 105,02 рубля.

Между тем доллар поднимался до 95,4 рубля, а юань — до 13,26 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые банки России перестали принимать иностранную валюту в своих банкоматах.

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