«Странная история»: Алексей Воробьев объяснил, почему мужчины живут меньше женщин

Случайное ранение привело артиста к философским размышлениям о продолжительности жизни мужчин.

Певец Алексей Воробьев рассказал в социальных сетях о несчастном случае, который произошел с ним полтора месяца назад. Так, на стеклянный стакан с водой, который в тот момент стоял около него, упала тяжелая картина.

От этого бокал разбился, а осколки от него вонзились в ладонь Воробьева. Артисту удалось самостоятельно вытащить большие фрагменты, и на этом он решил, что все в порядке.

Однако впоследствии звезда оказался в больнице, так как полтора месяца даже не предполагал, что в его руке до сих пор остался осколок, который он сразу не смог заметить.

«У вас еще есть вопросы, почему мужчины живут не так долго, как женщины?» — иронизирует Воробьев.

Несмотря на то, что певец находится в больнице, он выглядит весьма веселым и общительным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Алексея Воробьева вышла замуж.

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