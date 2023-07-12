Сестра Алексея Воробьева вышла замуж

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 99 0

Родственница известного артиста активно ведет соцсети, но деталями личной жизни старается не делиться.

Сестра Алексея Воробьева вышла замуж

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Сестра артиста Алексея Воробьева — Галина — вышла замуж. Кадрами с регистрации брака она поделилась в социальной сети, хотя обычно старается не делиться подробности личной жизни.

Для торжественного события Галина выбрала традиционное белое платье с фатой. Наряд подчеркнул красивую фигуру девушки. Ее жених отдал предпочтение классическому черному костюму и светлой рубашке. Присутствовал ли на свадьбе известный брат невесты и поздравил ли он ее — неизвестно.

амамКак зовут супруга Воробьевой, кем он работает, и как давно они вместе — родственница певца не рассказывает. Фото: Instagram* / gala__vorobeva

После ЗАГСа пара отправилась отмечать радостное событие. Однако пышного празднования не было.

К слову, родственница Воробьева окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а после занялась оперным пением. Она старается активно вести соцсети, но о личной жизни распространяться не любит.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как прошла свадьба звезды «Кухни» и «Чебурашки» Ольги Кузьминой.

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