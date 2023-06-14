Роскачество планирует проверить сметану, рыбные консервы и пельмени

Сразу несколько категорий продуктов оказались «под прицелом» Роскачества.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov; 5-tv.ru
В ближайшее время Роскачество планирует проверить на соответствие заявленным характеристикам достаточно серьезный набор категорий продуктов, в том числе сметану, рыбные консервы и пельмени. Об этом рассказал руководитель ведомства Максим Протасов в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Вы знаете, что правительством утверждается более 50 товарных категорий в год для исследования Роскачеством, поэтому достаточно серьезный набор категорий будет исследован, но из того, о чем мы, наверное, можем уже сейчас сказать — сметана», — рассказал он журналистам.
Протасов напомнил, что категория молочных продуктов остается постоянно в фокусе внимания не только специалистов, но и потребителей. В то же время, по его словам, качество этих продуктов в последние годы улучшилось.
«Да, и это лидер по количеству запросов у нас и на порталах мобильного приложения в социальной сети Роскачества. Поэтому сметана, и, значит, следующее, что я могу сказать, — это рыбные консервы», — продолжил руководитель системы качества.
Он предупредил, что специалисты изучат качество шпрот по цене, возможно, ниже себестоимости. Кроме того, эксперты изучат качество пельменей в российских магазинах.
«Вы помните, что в прошлом исследований этой товарной категории было выявлено два основных нарушения, первое — это недостаточное количество мяса, по ГОСТу там должно быть не менее 50% от веса пельменей составлять мясо, достаточно много производителей экономили», — продолжил Протасов.
Он напомнил, что второй проблемой стали нарушения хранения и транспортировки этого товара.
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