До километра в диаметре: грозит ли Земле столкновение с астероидом 6037

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 24 0

Астроном Сурдин: астероид 6037 летит слишком далеко от Земли и не опасен

До километра в диаметре: грозит ли Земле столкновение с астероидом 6037

Фото: Depositphotos / Shad.off

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О приближении потенциально опасного небесного тела сообщили в NASA.

Астероид 6037 (1988 EG), приближающийся к Земле со скоростью свыше 14 километров в секунду, имеет диаметр от 430 до 960 метров. Стоит ли землянам начинать паниковать, ожидая столкновения небесного тела с планетой? На этот вопрос 5-tv.ru ответил астроном Владимир Сурдин.

По его словам, астероид летит слишком далеко от Земли, чтобы представлять для нее опасность.

«В 15 раз дальше Луны, бессмысленно даже об этом думать. Это очень далеко», — заявил Сурдин.

Он добавил, что на таком огромном расстоянии от Земли пролетают по несколько астероидов в год.

Центр изучения околоземных объектов NASA ранее сообщил, что 23 августа примерно в шести миллионах километров от Земли пролетит астероид 6037 (1988 EG), который представляет потенциальную опасность для нашей планеты. По оценкам ученых, скорость небесного тела составляет 14,25 километра в секунду, максимально оно приблизится к Земле в 11:18 мск.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем опасен для Земли астероид Апофис, который приблизится к нашей планете в 2029 году.

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