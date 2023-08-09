Прощание с Верой Васильевой пройдет в Театре Сатиры

Прощание с Народной артисткой СССР Верой Васильевой пройдет в Театре Сатиры в субботу, 12 августа. Об этом РИА Новости сообщили в культурном учреждении.

О смерти Веры Васильевой стало известно в среду, 9 августа. Ей было 97 лет. Причины трагедии не назывались.

В Московском академическом театре сатиры Васильева сыграла более 40 ролей. Ее знают по главным ролям в постановках «Дженни Герхард», «Вишневый сад», «Без вины виноватые», «Ассамблея» и «Блажь». Известно ей также принес кинематограф — она снималась в фильмах и сериалах, озвучивала героев мультфильмов.

Вера Васильева была удостоена многих почетных наград, среди них — Сталинская премия, орден Трудового Красного Знамени, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крестница Веры Васильевой назвала возможную причину смерти Народной артистки.