Электроподстанция загорелась в здании рядом с ТЦ «Метрополис» в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 81 0

Люди были эвакуированы из торгового центра.

Электроподстанция загорелась в здании рядом с ТЦ «Метрополис» в Москве

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Возгорание произошло на электроподстанции, расположенной рядом с торговым центром «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В самом здании ТЦ в результате произошло задымление. Посетители были экстренно эвакуированы. О пострадавших пока информации не поступало.

На месте работают сотрудники МЧС. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ЧП сегодня произошли в двух подмосковных городах. В Красногорске огонь охватил квартиру многоэтажного дома в Павшинской пойме. Языки пламени выглядывали на улицу прямо из окна.

Кроме того, утром на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Жители разных районов были напуганы мощным хлопком. В близлежащих зданиях были выбиты стекла. Более 50 пострадавших обратились в больницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что гендиректора фирмы пиротехники в Сергиевом Посаде доставили на допрос.

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