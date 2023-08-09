Психолог раскритиковал мысль Пьехи о гостевом браке: «Ревность и взаимные подозрения»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 1 686 0

Психолог Андрей Зберовский раскритиковал идею Стаса Пьехи об гостевом браке

Фото, видео: Михаил Метцель / ТАСС; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

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Врач не поддержал концепцию семьи, про которую говорил певец. В чем конкретно недостатки?

Недавно певец Стас Пьеха заявил о том, что гостевой брак — это единственный приемлемый вид отношений. Так каждый человек будет иметь свое личное пространство. Но психолог Андрей Зберовский эксклюзивно для сайта 5-tv.ru назвал недостатки таких отношений.

«К сожалению, так называемый гостевой брак, при котором муж и жена не проживают вместе, не закрывает главную потребность мужчины на ощущение принадлежности ему девушки не отвечает на вопрос девушки об ощущение безопасности, которое девушка обычно ощущает, находясь со своим мужем вместе, проводя не только дневное время, но и ночь», — пояснил врач.

Психолог отметил, что девушки в браке хотят получить чувство защищенности. Но такое возможно только при совместном проживании в режиме классической стандартной семьи. Поэтому гостевой брак может быть удобен исключительно для мужчин.

«Гостевой брак, конечно, может быть комфортным мужчинам, которые хотят иметь свободное время для каких-то иных действий. Но на запрос женский, конечно, гостевой брак не отвечает», — сказал Зберовский.

Но при этом врач отметил, что недоверчивым мужчинам такие отношения тоже не понравятся. Гостевой брак может существовать, но совсем недолго. Ведь, либо ревность, либо взаимное подозрение, либо просто отсутствие психологического комфорта со временем постепенно разрушат такие отношения.

Также, в браках часто рождаются дети, которым необходимо видеть двух родителей. А мама и папа должны обеспечить защиту своего ребенка и регулярно с ним общаться. Но такое невозможно при гостевых отношениях. И, конечно же, дети должны видеть правильный пример поведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Пьеха заявил, что традиционный брак провоцирует измены.

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Психолог раскритиковал мысль Пьехи о гостевом браке: «Ревность и взаимные подозрения»

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