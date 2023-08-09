Российских туристов освободили от биометрии при получении китайской визы

Посольство Китая в РФ освободило российских туристов от сдачи отпечатков пальцев для получения визы страны до конца 2023 года. Информация об этом следует из публикации на сайте дипмиссии КНР.

Таким образом, в период с 9 августа по 31 декабря текущего года можно будет получить однократную или двукратную визу без предоставления биометрических данных.

Уточняется, что нововведения в рамках обозначенного времени будут действительны для желающих получить визу для бизнеса, туризма, транзитных целей или семейных. Разрешительный документ могут получить также члены экипажей.

Москва и Пекин 1 августа запустили схему безвизового группового обмена между двумя странами. Китайская сторона открыла дополнительные визовые центры в Москве и Петербурге. В других городах РФ граждане также могут обращаться в соответствующие ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что ОАЭ все чаще игнорируют США и развивают сотрудничество с Россией и Китаем.