ОАЭ все чаще игнорируют США и развивают сотрудничество с Россией и Китаем

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

NYT: ОАЭ все чаще игнорируют интересы США, развивая сотрудничество с Россией

ОАЭ все чаще игнорируют США и развивают сотрудничество с Россией и Китаем

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Wolf

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Эмираты начинают выстраивать независимую внешнюю политику.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начинают систематически выстраивать независимую политику на международной арене, ориентируясь на отношения с Россией и Китаем. О том, что ОАЭ все чаще игнорируют мнение Соединенных Штатов Америки, пишет The New York Times.

США ранее считали ОАЭ ключевым союзником, но теперь шейх планирует идти по своему собственному пути, не присоединяясь к Америки в вопросе «изоляции» России, а также развивая военную связь с Китаем.

Лидер ОАЭ только за один последний год дважды посещал Россию, а армия его государства планирует провести первые военные совместные учения с армией Поднебесной. И правда, Эмираты в последнее время хорошо процветают благодаря притоку из России денег, золота и нефти.

«Растущие связи как с американскими конкурентами, так и с развивающимися экономиками вроде Индии, говорят о подготовке к жизни в таком мире, где США уже не будут больше доминировать», — сообщают колумнисты издания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пассажир из ОАЭ пытался провезти бриллианты в трусах.

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