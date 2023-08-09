Сандра Буллок впервые дала интервью после смерти бойфренда Брайана Рэндалла

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 43 0

Сандра Буллок впервые поделилась своими эмоциями о смерти бойфренда

Сандра Буллок впервые дала интервью после смерти бойфренда Брайана Рэндалла

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Актриса сказала небольшую красивую речь, наполненную большой любовью в последнее напутствие.

Еще совсем недавно возлюбленный Сандры Буллок умер от тяжелой болезни. Актриса впервые за все это время рассказала о том, что чувствует в связи с уходом бойфренда, фотографа Брайана Рэндалла. Об этом сообщает издание VOICE.

В интервью актриса назвала покойного избранника «любовью всей своей жизни» и рассказала о том, как обожает их совместных детей, которых по ее мнению трое, поскольку к старшей дочери Брайана она относится, как своей.

«У нас двое прекрасных детей — трое детей, его старшая дочь. Это лучшее, что когда-либо было. Она пример, который я хотела бы, чтобы мои дети имели», — сказал Сандра.

Для Буллок ее бойфренд остается святым, потому что она считала его отношение к себе и детям идеальным. Хроническая болезнь — амиотрофический склероз забрала жизнь фотографа 5 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Сандра Буллок перестала сниматься в кино.

 

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