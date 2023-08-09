Умерла актриса Ита Эвер, сыгравшая роль мисс Марпл в «Тайне «Черных дроздов»

Женщина очень известна не только в Эстонии, но и в России.

Эстонская актриса театра и кино Ита Эвер скончалась утром 9 августа на 93-м году жизни. О подробностях смерти пока что неизвестно. Об этом сообщила местная газета Postimees.

Женщина была хорошо известна и среди российской публики. Она сыграла роль мисс Марпл в фильме советского режиссера Вадима Дербенева «Тайна «Черных дроздов», который сняли по мотивам романа писательницы Агаты Кристи «Карман, полный ржи».

Актриса родилась 1 апреля 1931 года в Пайде. Эвер прослужила в Эстонском драматическом театре более 60 лет. Туда она попала в 1950-х годах. За все это время она исполнила более 150 ролей на сцене и снялась приблизительно в 60 фильмах и сериалах.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что отпевание умершей на 98-м году жизни народной артистки СССР Веры Васильевой пройдет в Храме Христа Спасителя. А место, где будет упокоено женщина, пока что определяется.