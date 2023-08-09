Отпевание Веры Васильевой пройдет в Храме Христа Спасителя

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 506 0

Место захоронения актрисы пока не определено.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Отпевание умершей на 98-м году жизни народной артистки СССР Веры Васильевой пройдет в Храме Христа Спасителя — главном храме страны. Об этом сообщил директор Московского академического театра сатиры Игорь Берлин.

«Прощание с Верой Кузьминичной состоится 12 августа, в субботу. В театре сатиры начнется панихида: в 11.00 будет запуск, с 12 до 13 часов — основная составляющая, а в 14.30 процессия выдвинется в Храм Христа Спасителя, где будет отпевание и после этого захоронение», — рассказал он.

Берлин добавил, что место, где будет упокоена знаменитая актриса, сейчас определяется.

О смерти Веры Васильевой стало известно сегодня, 9 августа. Ее крестница Дарья Милославская сообщила, что накануне актриса проводила время с близкими на подмосковной даче — гуляла и общалась. Ночью Васильевой стало плохо. Милославская считает, что причиной ухудшения самочувствия стала установившаяся в последние дни в Москве жара, которая в итоге и привела к смерти актрисы.

Ранее 5-tv.ru вспомнил культовые роли Веры Васильевой, принесшие ей всенародную славу и зрительскую любовь.

+23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:37
ВСУ попытались атаковать хранилище с ядерным топливом на ЗАЭС
17:25
Утрата доверия: россияне стали реже покупать дорогие смартфоны
17:22
Умерла получившая огромное количество ожогов во время взрыва в Сергиевом Посаде
17:17
США ввели санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа»
17:14
Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию
17:13
Путин провел встречу с губернатором Тверской области

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
Крестница Веры Васильевой назвала возможную причины смерти народной артистки
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео