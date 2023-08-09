Отпевание Веры Васильевой пройдет в Храме Христа Спасителя

Отпевание умершей на 98-м году жизни народной артистки СССР Веры Васильевой пройдет в Храме Христа Спасителя — главном храме страны. Об этом сообщил директор Московского академического театра сатиры Игорь Берлин.

«Прощание с Верой Кузьминичной состоится 12 августа, в субботу. В театре сатиры начнется панихида: в 11.00 будет запуск, с 12 до 13 часов — основная составляющая, а в 14.30 процессия выдвинется в Храм Христа Спасителя, где будет отпевание и после этого захоронение», — рассказал он.

Берлин добавил, что место, где будет упокоена знаменитая актриса, сейчас определяется.

О смерти Веры Васильевой стало известно сегодня, 9 августа. Ее крестница Дарья Милославская сообщила, что накануне актриса проводила время с близкими на подмосковной даче — гуляла и общалась. Ночью Васильевой стало плохо. Милославская считает, что причиной ухудшения самочувствия стала установившаяся в последние дни в Москве жара, которая в итоге и привела к смерти актрисы.

Ранее 5-tv.ru вспомнил культовые роли Веры Васильевой, принесшие ей всенародную славу и зрительскую любовь.