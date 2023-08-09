Актриса Екатерина Волкова шокировала фанатов сделанной пластической операцией

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова призналась, что сделала себе блефаропластику. Это операция по изменению формы век и глаз. С помощью хирургического вмешательства женщина избавилась от проблем на коже.

Актриса сообщила порталу WomanHit, что легла под нож пластического хирурга, чтобы изменить форму век и убрать нависшую кожу над левым глазом. Она уверена, что так сможет облегчить жизнь операторам на съемочной площадке.



Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Екатерина Волкова сообщила о своих отношениях с режиссером Эдуардом Бояковым. По словам знаменитости, это были четыре года «страданий и метаний». Она призналась, что токсичность в отношениях настолько зашкаливала, что, когда они закончились, девушка перекрестилась. Волкова назвала Боякова абьюзером. Со слов актрисы, он был токсичным не только в отношениях, но и на работе.