На 82-м году жизни умер музыкант Сиксто Родригес

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 62 0

Несколько месяцев назад артист перенес инсульт.

На 82-м году жизни умер музыкант Сиксто Родригес

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Американский певец и фолк-музыкант Сиксто Родригес умер на 82-м году жизни, сообщает его официальный сайт. Известность нашей публики он получил в 2012 году после выхода документального оскароносного фильма «В поисках Сахарного Человека».

«С глубоким прискорбием мы, сотрудники Sugarman.org, сообщаем, что Сиксто Диас Родригес скончался сегодня. Мы выражаем самые искренние соболезнования его дочерям — Сандре, Еве и Риган — и всей его семье», — опубликовано в прощании с музыкантом.

Сиксто Родригес родился в городе Детройт в июле 1942 года. Несколько месяцев назад он перенес инсульт, и очень долго боролся с его последствиями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла актриса Ита Эвер, сыгравшая роль Мисс Марпл.

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