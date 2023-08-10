СК РФ возбудили уголовное дело после выселения детей из отеля в Турции

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

Российских ребят досрочно выселили в Анталье. СК уже возбудил уголовное дело на две организации. Какое наказание их может ждать?

СК РФ возбудили уголовное дело после выселения детей из отеля в Турции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В турецком городе Анталья российских детей раньше срока выселили из лагеря. Московский СК РФ возбудил дело по этому инциденту. Сейчас правоохранители подозревают, по всей видимости, не очень честных российских предпринимателей.

Уголовное дело возбудили по 238-й статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом СК сообщил в своем Telegram-канале.

Следствие считает, что компания «Колибри-Тур МСК» и индивидуальный предприниматель «Маркин Н. В.» заключили приблизительно 30 договоров об организации отдыха с родителями 90 детей несовершеннолетнего возраста. Дети должны были отдохнуть в лагере подольше, но что-то пошло не так…

Оказалось, что ребят принудительно выселили из турецкого отеля. Многим из них пришлось ночевать на скамейках в Анталье. А 68 детей были вынуждены вернуться в Россию раньше срока.

Также правоохранители подозревают непорядочные организации в том, что они похищали средства своих клиентов. По этому вопросу также проводится проверка. Сейчас следователи изучают документы и организовывают другие мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК не подтвердил версию с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде.

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