Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым

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Лидеры условились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Савостьянов; 5-tv.ru

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Стратегическое партнерство Москвы и Ташкента стало главной темой разговора Владимира Путина с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

Во время телефонных переговоров лидеры обсудили развитие союзнических отношений двух государств. Кроме того, президенты договорились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях.

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