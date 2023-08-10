Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Стратегическое партнерство Москвы и Ташкента стало главной темой разговора Владимира Путина с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

Во время телефонных переговоров лидеры обсудили развитие союзнических отношений двух государств. Кроме того, президенты договорились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях.