Легендарная мода: теперь платье Одри Хепберн может купить любой желающий

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Платье Одри Хепберн выставили на аукцион легенд Голливуда

Фото, видео: Кадр из к/ф «Завтрак у Тиффани», реж. Блейк Эдвардс, 1961 г.; 5-tv.ru

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Наряд рассчитывают продать за 300 тысяч долларов.

Культовое платье Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» выставили на аукцион легенд Голливуда. Розовый наряд со сложной вышивкой от модного дома Givenchy рассчитывают продать примерно за 300 тысяч долларов.

Естественно, сумма может резко возрасти — интерес к легендарному образу в модной индустрии не угасал даже спустя полвека с момента выхода ленты в прокат. Именно в нем героиня Одри впервые снимает маску безразличия и показывает настоящую себя.

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