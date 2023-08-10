Легендарная мода: теперь платье Одри Хепберн может купить любой желающий

Наряд рассчитывают продать за 300 тысяч долларов.

Культовое платье Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» выставили на аукцион легенд Голливуда. Розовый наряд со сложной вышивкой от модного дома Givenchy рассчитывают продать примерно за 300 тысяч долларов.

Естественно, сумма может резко возрасти — интерес к легендарному образу в модной индустрии не угасал даже спустя полвека с момента выхода ленты в прокат. Именно в нем героиня Одри впервые снимает маску безразличия и показывает настоящую себя.