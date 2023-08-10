В МИД РФ назвали условия для возобновления зерновой сделки

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 48 0

Замглавы министерства Галузин пояснил, что основная причина, по которой черноморская инициатива приостановилась, — использование Киевом морского гуманитарного коридора в военных целях.

В МИД РФ назвали условия для возобновления зерновой сделки

Фото: www.globallookpress.com / tk2

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Реанимирование зерновой сделки будет возможно только при осуществлении выполненных условий, которые поставила Россия, а также в соответствии с гуманитарными целями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с ТАСС.

«Наша позиция остается прежней — сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам. После этого — рассмотрение возможности возобновления черноморской инициативы и только в соответствии с заявленными гуманитарными целями», — сообщил он в интервью.

Дипломат напомнил, что основная причина, по которой черноморская инициатива приостановилась, — использование Киевом морского гуманитарного коридора в военных целях. Также украинская сторона устраивала ряд диверсий против гражданских и военных судов России. Все эти действия полностью противоречат всем договоренностям, которые достигались для обеспечения безопасности в Черном море.

Ранее 5-tv.ru рассказал о потугах США уйти от ответственности за зерновую сделку.

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