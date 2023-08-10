Воздушная тревога целую ночь была объявлена по всей Украине
В Киевской области работает ПВО.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru
Воздушная тревога была объявлена этой ночью по всей территории Украины. Местные жители сообщили о взрывах в Хмельницкой, Черниговской и подконтрольной Украине части Запорожской области.
Удары также слышали под Киевом. По данным украинских СМИ, работают системы противовоздушной обороны (ПВО).
Читайте также
+17° 764 мм рт. ст.
83%
83%
97.40
1.32 106.89
1.45
1.32 106.89
1.45
Нашли ошибку?