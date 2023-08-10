Воздушная тревога целую ночь была объявлена по всей Украине

Воздушная тревога была объявлена этой ночью по всей территории Украины. Местные жители сообщили о взрывах в Хмельницкой, Черниговской и подконтрольной Украине части Запорожской области.

Удары также слышали под Киевом. По данным украинских СМИ, работают системы противовоздушной обороны (ПВО).