Воздушная тревога целую ночь была объявлена по всей Украине

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В Киевской области работает ПВО.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Воздушная тревога была объявлена этой ночью по всей территории Украины. Местные жители сообщили о взрывах в Хмельницкой, Черниговской и подконтрольной Украине части Запорожской области.

Удары также слышали под Киевом. По данным украинских СМИ, работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

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