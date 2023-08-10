Электросамокат вспыхнул в одной из квартир Москвы, трое детей пострадали

Электросамокат загорелся ночью в одной из столичных квартир, в результате пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Москве.

«Дети четырех и девяти лет, а также семимесячный малыш госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей», — уточняется в сообщении ведомства.

К счастью, отметили спасатели, в момент возгорания семья не спала, поэтому они вовремя заметили огонь. Трагедии удалось избежать, площадь пожара не превысила одного квадратного метра.

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