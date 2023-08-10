Электросамокат вспыхнул в одной из квартир Москвы, трое детей пострадали

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 146 0

Все произошло ночью. К счастью, в момент возгорания семья не спала.

Электросамокат вспыхнул в одной из квартир Москвы, трое детей пострадали

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Читайте нас в: Дзен Новости

Электросамокат загорелся ночью в одной из столичных квартир, в результате пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Москве.

«Дети четырех и девяти лет, а также семимесячный малыш госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей», — уточняется в сообщении ведомства.

К счастью, отметили спасатели, в момент возгорания семья не спала, поэтому они вовремя заметили огонь. Трагедии удалось избежать, площадь пожара не превысила одного квадратного метра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мужчина на электровелоспеде насмерть сбил женщину в центре Москвы.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:25
Пропавшими без вести при взрыве в Сергиевом Посаде чистятся 12 человек
10:18
Российские военные опробовали новые бронежилеты «Оберег» в зоне СВО
10:10
Душу отдам: историк Соколов мечтает об амнистии и дружит с начальником колонии
10:03
Объединение журналистов-расследователей* признали нежелательным в РФ
9:59
Сын Алибасова о его здоровье после «Крота»: «Куски начали застревать в горле»
9:50
Дальность стрельбы гаубицы «Мальва» повысят для выполнения задач СВО

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
Мощная поддержка: фанаты из разных стран оборвали телефон менеджера Лады Дэнс
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку