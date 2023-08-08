Спешил на заказ: курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 105 0

Суд арестовал курьера, насмерть сбившего на электровелосипеде женщину в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc; 5-tv.ru

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С места происшествия он скрылся.

Мужчина на электровелоспеде насмерть сбил женщину в центре Москвы. Подозреваемый был задержан полицией и в настоящее время заключен под стражу. Предполагаемым преступником оказался 22-летний курьер. Об этом сообщает в Telegram-канале столичная прокуратура.

Ведомство также опубликовало кадры с камер видеонаблюдения, которые запечатлели произошедший 20 июля инцидент. Курьер быстро передвигался на электровелосипеде по Нижней Красносельской улице, в результате чего столкнулся с пешеходом.

Виновник ДТП помогать пострадавшей не стал и даже не вызвал скорую помощь — поспешил скрыться с места. Вероятно, его ожидали с доставкой клиенты. 32-летняя женщина была экстренно госпитализирована с закрытыми переломами обеих лодыжек. Спустя две недели, 2 августа, потерпевшая умерла в палате.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Нижневартовска погиб после неудачного падения с электросамоката. Он столкнулся с забором во дворе и приземлился прямо на шею. Умер мужчина мгновенно, но почти час провисел в застывшем положении.

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