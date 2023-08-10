Умер участвовавший в испытаниях «космического мотоцикла» космонавт Викторенко

На 77-м году жизни скончался советский и российский космонавт Александр Викторенко. В научных кругах он хорошо известен тем, что принимал участие в испытаниях «космического велосипеда» — средства, которое помогает космонавтам передвигаться в условиях открытого космоса.

«С прискорбием сообщаем, что советский и российский космонавт Александр Степанович Викторенко скончался в возрасте 76 лет», — сообщил в беседе с агентством РИА Новости представитель ЦПК.

Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. О месте и времени похорон пока также ничего не известно.

Космонавт родился в 1947 году в небольшом селе, расположенном в Казахской ССР. После получения образования в оренбургском военном авиационном училище он приступил к работе по профессии — сначала стал летчиком, затем командиром корабля, а после летчиком морского ракетоносного авиационного полка. К отряду космонавтов ЦПК ВВС он примкнул в 1978 году.

Всего Викторенко провел в космосе около 490 суток. Он совершил четыре вылета, последний из которых состоялся в 1995 году. В открытом космосе он был шесть раз, а общая продолжительность пребывания там — почти 20 часов. С его участием в одном из полетов был испытал «космический велосипед».

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