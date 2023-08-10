Энергоблок Запорожской АЭС переведут в состояние «горячий останов»

В ходе эксплуатации станции были выявлены некоторые некорректности в ее работе.

Энергоблок № 6 Запорожской АЭС переведут в состояние «горячий останов» после выявления признаков неплотности трубной части парогенератора. Об этом сообщает станция в своем Telegram-канале.

Объясняется, что это необходимо для обеспечения паровых нужд станции. Изменения в работе коснутся и реакторной установки блока № 4.

«Для надежного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования было принято решение перевести реакторную установку блока № 4 в состояние «холодный останов“», — говорится в сообщении.

При «горячем останове» вода, образующаяся во время работы станции, идет на обогрев домов. А при «холодном останове» прекращается ядерная реакция, происходит охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении.

Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков, мощность которых один гигаватт. Запорожская АЭС — самая крупная по данному показателю станция на территории Европы. С октября прошлого года станция находится под контролем российской стороны. Украинские боевики не оставляют попытки обстреливать АЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики попытались атаковать хранилище с ядерным топливом на Запорожской АЭС.