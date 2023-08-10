Неизвестные бросили коктейль Молотова у посольства Швеции в Бейруте

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Зажигательная смесь, к счастью, не взорвалась.

Неизвестные бросили коктейль Молотова у посольства Швеции в Бейруте

Фото: Reuters / MOHAMED AZAKIR

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Неизвестные пытались устроить взрыв у входа в здание шведского посольства в Ливане — бросили бомбу «в виде коктейля Молотова», однако она не активировалась. Об этом местная полиция рассказала изданию Expressen.

«Это была бомба в виде коктейля Молотова, которую бросили у главного входа посольства, но она не взорвалась», — цитирует газета слова собеседника.

Уточняется, что инцидент произошел минувшей ночью, в результате никто не пострадал. На место были направлены работники спецслужб, которые уже убрали опасный объект с площади. Сейчас правоохранители пытаются установить личности злоумышленников и найти их.

Полиция предполагает, что атака может быть ответной реакцией на акцию сожжения корана в Швеции. В МИД страны инцидентом сильно обеспокоились и усилили меры безопасности у зданий диппредставительств.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 50 человек поддержали очередное сожжение Корана в Стокгольме.

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