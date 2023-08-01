Более 50 человек поддержали очередное сожжение Корана в Стокгольме

Эфирная новость 21 0

При этом мероприятие было официальным. Разрешение на его проведение выдала полиция.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ismael Adnan; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Стокгольме перед зданием шведского парламента сожгли Коран. Мигранты из Ирака сначала пинали священную книгу, затем подожгли страницы в середине тома и выбросили в мусорный ящик горящий экземпляр.

На площади собралось более 50 человек, которые поддерживали надругательство над Кораном. Сообщается, что разрешение на проведение акции осквернения выдала полиция Стокгольма.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
91.59
0.61 100.94
0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака
2:43
Ответ в нумерологии? Почему люди сильно нервничают и есть ли выход
2:40
Макринин день: почему 1 августа важно запомнить свой сон
2:29
Актер из сериала «Эйфория» Ангус Клауд скончался в возрасте 25 лет
2:20
«Сами решают»: как в Белом доме отреагировали на атаки ВСУ по территории России
2:08
Более 50 человек поддержали очередное сожжение Корана в Стокгольме

Сейчас читают

Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»
«Бесконечная любовь»: Митя Фомин о близких отношениях с 81-летней матерью
Актер и комик Пол Рубенс умер от рака, оставив фанатам трогательное послание
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео