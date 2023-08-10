«Выдерживает большие перегрузки»: эксперт рассказал о новых ракетах РВВ-МД2

Оружие оказалось очень маневренным. В чем еще его особенности и есть ли аналоги у США?

Недавно стало известно о создании ракет небольшой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для истребителей Су-57. Инженеры-разработчики заявили, что новое оружие опережает американские аналоги на десять лет. Военный эксперт Юрий Кнутов эксклюзивно для сайта 5-tv.ru рассказал, что это за ракеты такие и в чем их особенности.

Специалист рассказал, что если ракета лежит под крыльями, то сразу увеличивается эффективно-отражающая поверхность самолета, делая его фактически обычным истребителем.

«Эти ракеты имеют главную особенность. Их можно совмещать с фюзеляжем самолета. За счет этого сохраняется возможность обеспечивать радиолокационную невидимость самолета», — объяснил военный эксперт.

Также, за счет инерциальной системы наведения с коррекцией есть возможность маневрирования. То есть, эти ракеты можно применять в задней полусфере. Условно, если истребитель с РВВ-МД2 преследует другой самолет, то летчику не обязательно показывать высший пилотаж, чтобы обойти противника сзади. Достаточно просто выпустить ракету, которая развернется на 180 градусов и атакует недоброжелателя.

К тому же на новых ракетах используется помехозащищенная система, которая устойчива к радиопомехам и тепловым препятствиям.

«Ну и самое главное, что ракета выдерживает очень большие перегрузки, благодаря этому она способна маневрировать. Потому что в ближнем бою это главное качество, которое предъявляется к ракетам. То есть это высокая маневренность, способность выдерживать перегрузки. По большому счету это ракеты обеспечивают превосходство в воздухе», — пояснил военный эксперт.

Кнутов, также рассказал, что у американцев есть аналоги, но они значительно отстают от наших технологий. Их ракеты не такие маневренные и скоростные. Также они хуже переносят перегрузки с помехозащищенностью.

Ранее 5-tv.ru писал, что истребители ВС РФ получат ракеты, опережающие разработки США на десять лет.