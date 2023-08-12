«Понимают, что им врут»: Вячеслав Макаров о контенте

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 26 0

Вячеслав Макаров убежден, что настала эпоха теплого контента

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Особым спросом сейчас пользуется честность.

Вячеслав Макаров убежден, что настала эпоха «теплого контента». Своими мыслями певец и телеведущий эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

«Настала эпоха такого понятия как „теплый контент“. Когда уже все, что наиграно, все, что ненастоящее, зритель уже начинает это считывать. Они это понимают, что им врут», — убежден артист.

По мнению Макарова, особым спросом сейчас пользуется честность: когда люди говорят на животрепещущие темы, которые их действительно волнуют.

«Когда люди честно, открыто о чем-то действительно говорят во всеуслышание, о чем раньше было страшно говорить, потому что человека могут не понять, неправильно к этому как-то отнестись, сейчас все больше открываются эти грани, и это здорово, что люди стали друг друга лучше слышать и понимать», — уверен певец.

Ранее 5-tv.ru писал, как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Миллер.

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