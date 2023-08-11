На Гавайях жертвами природных пожаров стали 53 человека

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Окончательное количество погибших может оказаться больше.

На Гавайях жертвами природных пожаров стали 53 человека

Фото: www.globallookpress.com / Senator Tim Richards

Читайте нас в: Дзен Новости

В американском штате Гавайи возросло число жертв природных пожаров до 53 человек. Об этом сообщают власти округа Мауи.

Губернатор штата Грин в беседе с телеканалом CNN подчеркнул, что это еще не окончательная цифра. Жертв может быть на самом деле сильно больше, скорее всего, их перевалит за 60.

За минувшие сутки количество уже увеличилось на 17 человек, и будет только расти. До сих пор было известно о 36 жертвах.

Ранее 5-tv.ru показал видео чудовищных лесных пожаров на Гавайях.

+18° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
97.28
-0.12 107.16
0.27
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 авгу...

Последние новости

7:46
Тело двухлетнего ребенка нашли в реке в Республике Алтай
7:36
Артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ
7:20
Первый раз в первый класс: во сколько обойдутся сборы ребенка в школу
7:12
Дефицит рук: в Россию пришел кадровый «голод»
7:04
На Гавайях жертвами природных пожаров стали 53 человека
6:59
Магия ночного неба: как загадать желание во время потока Персеиды с 12 на 13 августа 2023

Сейчас читают

Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
Получит квартиру за 90 миллионов? Что известно о наследнице Веры Васильевой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку