Инструкция для Зейналовой: раскрыт способ принятия своего возраста

Эксперт назвала неочевидную вещь, которая на самом деле делает человека молодым.

Телеведущая Светлана Зейналова призналась, что боится старости. Ей 46 лет, она уже считает каждую морщинку и тщательно следит за весом.

По ее мнению, опыт, жизненные испытания и горести, а также увядание внешней красоты слишком заметны. По лицу буквально можно читать судьбу, и это печалит журналистку.

«Вроде как еще молодишься, не сдаешься… Но приходится бороться за каждый сброшенный килограмм… Да кого я обманываю? Я учитываю каждые сто граммов! Каждую морщину и выпитый бокал вина», — написала она в личном блоге.

Пока Зейналова учится любить свое отражение в зеркале, пить вино, если хочется, и не гнаться за стандартами, системный семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова дала в беседе с 5-tv.ru практические советы для тех, кто оказался в коварной ловушке времени.

Эксперт отметила, что главная проблема возраста — утрата контроля. Сияющая молодость помогает соблазнять, очаровывать и добиваться целей, без этого люди часто чувствуют опустошение, а потом появляется страх.

«Страхи вызывают такие отрицательные эмоции, которые запускают физиологические и вегетативные реакции негативные… С этим снижается самоценность, самооценка, и мы реагируем негативно на внешний мир и на самих себя… Конечно, нужно трансформировать негативные чувства в позитивные, находить иные интересы в жизни», — рекомендует Шляпужникова.

Специалист предлагает искать новую энергию в путешествиях, общении с интересными людьми, передаче опыта, заботе, любви к себе и близким, поддержании физического и психического здоровья. Пора смириться, советует она, с неизбежностью старения, обучаясь продуктивно жить с этим знанием.

В этом, например, помогают хобби и дебюты в любых областях. Можно заняться тем, о чем вы всегда мечтали — пробовать вновь и вновь.

«Открытие новых горизонтов и является той самой таблеткой от старости, которую мы все так ищем… Чем больше мы будем чувствовать кайф от всего происходящего, тем дольше мы будем оставаться душой молодыми», — добавила эксперт.

Внешность — далеко не последний фактор в этом вопросе. Шляпужникова не видит ничего плохого в помощи косметологов, если результат дает женщине уверенность в себе.

Она также советует помнить о прическе и гардеробе, следить за модой и выбирать актуальные образы. Быть «современным» человеком можно в любом возрасте.

И внимание к своему внутреннему миру, здоровью и внешнему виду помогает оставаться на волне, сохраняя огонек в глазах. Именно он, а не гладкая кожа, делает человека молодым, подытожила Шляпужникова.

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