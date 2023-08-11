Два суда столкнулись у Стрелки Васильевского острова в Петербурге

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

Пострадавших, к счастью, нет.

Два суда столкнулись у Стрелки Васильевского острова в Петербурге

Фото: Telegram / Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры / sztproc

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Два теплохода столкнулись в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что со стороны Стрелки Васильевского острова двигался теплоход «Москва-85», пройдя под Биржевом мостом, он столкнулся с другим судном — теплоходом «Роб Рой».

«В результате столкновения пострадавших нет. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две девушки после прогулки на яхте по Москва-реке сообщили в полицию, что их насильно удерживали на судне и избивали. На водную вечеринку они попали по приглашению мужчин, которым потребовалось сопровождение.

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