Лукашенко сообщил о проведенном разговоре с Путиным

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 40 0

О чем белорусский лидер общался с президентом России?

Лукашенко сообщил о проведенном разговоре с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Александр Лукашенко позавчера, 9 августа, общался с российским лидером Владимиром Путин. Об этом сообщил сам глава дружественной республики.

По его словам, он обсудил с Путиным в том числе инициативу Игр стран БРИКС.

«Если такие Игры состоятся, то и Беларусь присоединится к этому спортивному форуму», — передает агентство Белта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице Белоруссии — Минске — состоялось открытие II Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Торжественная церемония прошла в комплексе «Минск-Арена», где выступил Лукашенко.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
97.28
-0.12 107.16
0.27
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 авгу...

Последние новости

14:00
«Дать зеленый свет»: в Германии предложили дать Украине новые ракеты
13:53
«Виток тропической жары»: в Москве спрогнозировали температуру до +33 градусов
13:40
«Лает как собака»: Тодоренко показала младшего сына во всей красе
13:39
«Медленно, но неустанно»: Кулеба назвал главную проблему в контрнаступлении ВСУ
13:31
Подоляк признал наличие сети украинских спецслужб в России
13:24
«Исчезнет безвозвратно»: Мария Захарова призывает защищать свой контент

Сейчас читают

Момент падения дрона на Карамышевской набережной в Москве попал на видео
Прямая трансляция церемонии прощания с журналистом Леонидом Володарским
Терпит убытки: на дочь Дмитрия Маликова подали в суд
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку