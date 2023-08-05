В Минске открылись II Игры стран СНГ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20 0

На соревнования приехали свыше двух тысяч спортсменов из разных стран.

В Минске открылись II Игры стран СНГ

Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

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В столице Белоруссии — Минске — состоялось открытие II Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Торжественная церемония прошла в комплексе «Минск-Арена», где выступил президент страны Александр Лукашенко.

Он отметил, что на Игры приехали свыше двух тысяч спортсменов из разных стран.

«Мы достойно проведем этот спортивный форум. У него большое будущее», — цитирует его агентство БелТА.

Белорусский лидер также подчеркнул, что страны Запада пытаются вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта с помощью санкций.

«Никакие санкции, никакие политические интриги не лишат нас этого праздника. Это невозможно. Мир тесен, взаимозависим, взаимоувязан. И только безумцы пытаются разорвать эти связи», — заключил Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин отметил, в свою очередь, что эти спортивные соревнования смогли объединить тысячи людей и выразил уверенность в том, что Игры послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества.

Вторые Игры стран СНГ проходят с 5 по 14 августа в 11 городах Белоруссии. В прошлом году игры состоялись в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьники из Донбасса увидели работу автодрома «Игора Драйв» изнутри.

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В Минске открылись II Игры стран СНГ

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