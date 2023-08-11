В Москве упавший на пути станции метро «Севастопольская» пассажир погиб
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Из-за случившегося в подземке не ходили поезда.
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
Пассажир, который упал на пути на станции метро «Севастопольская» в Москве, погиб. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Во второй половине дня в пятницу, 11 августа, сообщалось, что поезда задерживаются на серой ветке столичного метро. Причиной стал человек на путях. Проблемы с движением возникли от «Южной» до «Нагорной».
В настоящее время в подземке поезда ходят по графику.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на одном из участков Забайкальской железной дороги с рельсов сошли четыре вагона. Инцидент произошел в районе станции Голубичная.
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