В Москве упавший на пути станции метро «Севастопольская» пассажир погиб

Пассажир, который упал на пути на станции метро «Севастопольская» в Москве, погиб. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Во второй половине дня в пятницу, 11 августа, сообщалось, что поезда задерживаются на серой ветке столичного метро. Причиной стал человек на путях. Проблемы с движением возникли от «Южной» до «Нагорной».

В настоящее время в подземке поезда ходят по графику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на одном из участков Забайкальской железной дороги с рельсов сошли четыре вагона. Инцидент произошел в районе станции Голубичная.