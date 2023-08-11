Народного артиста РФ Игоря Ясуловича выписали из больницы
| Культура Срочная новость 17 0
Сын актера поделился радостной информацией.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem/IZVESTIA
Звезду легендарного фильма «Бриллиантовая рука» Игоря Ясуловича выписали из больницы. 81-летний народный артист РФ чувствует себя гораздо лучше, он возвращается домой. Об этом рассказал ТАСС его сын — кинорежиссер Алексей Ясулович.
Накануне СМИ облетела информация, что актеру стало хуже и его перевели в отделение реанимации. Однако 81-летиний артист вышел на связь и опроверг ухудшение состояния.
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