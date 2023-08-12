Очень плохая музыка: в Дагестане подрались жители двух сел

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Алексей Панков
Алексей Панков 22 0

МВД: жители двух Дагестанских сел подрались из-за музыки

Очень плохая музыка: в Дагестане подрались жители двух сел

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

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На место прибыли сотрудники правоохранительных органов для деэскалации конфликта.

Около 100 жителей сел Шумелик и Батыр-Мурза Ногайского района Дагестана подрались из-за музыки. Соответствующая новость появилась в Telegram-канале главного управления МВД по республике.

Как сообщается, около 18:30 на пустыре начали собираться жители, чтобы выяснить отношения. Точная причина конфликта не уточняется. Возможно, дело было в уровне громкости музыки или репертуаре.

«Не то одних возмутил репертуар, не то громкость прослушивания, но слово за слово и произошел конфликт. Разбираться стали уже сегодня, во второй половине дня», — заявила руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

Для недопущения продолжения конфликта на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. О пострадавших или задержанных жителях не сообщается.

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