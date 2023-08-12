«Профессионал»: отец Жанны Фриске рассказал о музыкальном таланте внука

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Алексей Панков
Алексей Панков 11 0

Сын Жанны Фриске профессионально играет на гитаре

«Профессионал»: отец Жанны Фриске рассказал о музыкальном таланте внука

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Платон профессионально играет на гитаре.

Отец Жанны Фриске заявил, что внук Платон профессионально играет на гитаре. Об этом Владимир Фриске рассказал в беседе с изданием Prozved.info.

Дмитрий Шепелев, являющийся отцом мальчика, до сих пор не позволяет дедушке видеть внука. Однако родители певицы могут наблюдать за успехами Платона в его личном блоге.

«Я сам музыкант и понимаю, что внук очень профессионально играет. Мне очень нравится техника игры Платона. У него абсолютный слух. <…> Я отправлял эти записи своим друзьям-музыкантам, которым уже под 70 лет. Они говорят: „Мы представляем, как он в 20 лет будет играть“.», — рассказал Владимир Фриске.

Также отец ранее знаменитой исполнительницы отметил, что устал бороться за право видеться с внуком. Он не хочет продолжать конфликт с Шепелевым, боясь навредить ребенку. По словам Владимира Фриске, он ждет, когда Платон подрастет и сам захочет общаться с родственниками.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще при жизни Жанна Фриске исправляла форму носа с помощью пластической хирургии. Артистка решилась на этот шаг после того, как переносицу ей перебил грабитель.

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