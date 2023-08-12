Грудь и брюлики: Мадонна показала откровенные фото из уборной

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Мадоннах похвасталась коллекцией украшений на откровенных фотографиях

Грудь и брюлики: Мадонна показала откровенные фото из уборной

Фото: www.globallookpress.com / Kika Press

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Звезда позирует в интимных позах и хвастается украшениями.

Вернувшаяся из больницы Мадонна шокировала поклонников фотографией из уборной. Пикантными снимками делится издание dni.ru.

На первом снимке звезда восседает в одном корсете на унитазе, устремив взгляд вверх. На втором Мадонна хвастается своими украшениями на руках и шее. В комментариях мнения поклонников звезды разделились. Кто-то остался в восторге от новой публикации, отметив смелость звезды. А кто-то уверен, что знаменитости стоит вести себя более скромно.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мадонна рвется на сцену после тяжелой болезни. В своем блоге певица поблагодарила близких за оказанную поддержку. Звезда отметила, что именно любовь семьи стала для нее лучшим лекарством. Из-за болезни 64-летняя артистка перенесла тур Celebration. Первые концерты должны были пройти летом, в июле, но в итоге выступления сдвинули на осень.

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