Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 994 0

В Москве простились с артисткой Верой Васильевой

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Проводить в последний путь народную артистку СССР пришли близкие, коллеги, друзья и поклонники.

Народную артистку СССР и лауреата Сталинской премии Веру Васильеву после отпевания в Храме Христа Спасителя похоронили на Новодевичьем кладбище. Кадры с места погребения знаменитой актрисы появились в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видна утопающая в цветах могила Васильевой. Венки на похороны актрисы прислали многие знаменитости и коллективы различных организаций и ведомств. В частности, ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Министерство культуры, департамент культуры Москвы и другие. Огромный венок с красными розами и лентами в цветах российского триколора прислал президент РФ Владимир Путин.

До этого в театре Сатиры прошла гражданская панихида. В этом театре Васильева служила с 1948 года — 75 лет, сыграв свыше 60 ролей. Любимица миллионов скончалась на 98-м году жизни. Проводить в последний путь народную артистку СССР пришли близкие, коллеги, друзья и поклонники.

О смерти Веры Васильевой стало известно 9 августа. Трагическую новость сообщила ее крестница Дарья Милославская. Она рассказала, что последние дни звезда театра и кино проводила с близкими на подмосковной даче. Ночью накануне смерти актрисе стало плохо. Милославская считает, что причиной стала жара, которая в итоге и привела к скоропостижной кончине актрисы.

Ранее 5-tv.ru показал прямую трансляцию церемонии прощания с Верой Васильевой в театре Сатиры.

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