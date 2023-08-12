«Есть проблемы»: Лада Дэнс не может самостоятельно передвигаться и говорить

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 282 0

Директор Лады Дэнс рассказал, что она не может сама передвигаться и говорить

«Есть проблемы»: Лада Дэнс не может самостоятельно передвигаться и говорить

Фото: www.globallookpress.com / Razhden Gamezardashvili

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В ночь на субботу артистке провели повторную операцию. Как себя чувствует знаменитость после ДТП?

Певица Лада Дэнс (Лада Волкова) 5 августа попала в ДТП в Подмосковье. Артистка была госпитализирована в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии, сейчас она находится в частной клинике. Как сообщил ее директор Сергей Пудовкин, исполнительница в ночь на 12 августа перенесла повторную операцию. Пока она не может самостоятельно передвигаться и разговаривать.

«Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать», — сказал Пудовкин ТАСС.

По словам директора артистки, врачи дают оптимистичные прогнозы, однако процесс реабилитации будет сложным.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Лады Дэнс намерен отсудить у виновника ДТП 12 миллионов рублей.

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