«Есть проблемы»: Лада Дэнс не может самостоятельно передвигаться и говорить

В ночь на субботу артистке провели повторную операцию. Как себя чувствует знаменитость после ДТП?

Певица Лада Дэнс (Лада Волкова) 5 августа попала в ДТП в Подмосковье. Артистка была госпитализирована в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии, сейчас она находится в частной клинике. Как сообщил ее директор Сергей Пудовкин, исполнительница в ночь на 12 августа перенесла повторную операцию. Пока она не может самостоятельно передвигаться и разговаривать.

«Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать», — сказал Пудовкин ТАСС.

По словам директора артистки, врачи дают оптимистичные прогнозы, однако процесс реабилитации будет сложным.

С повязкой на лице: появились первые фото Лады Дэнс из больницы

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Лады Дэнс намерен отсудить у виновника ДТП 12 миллионов рублей.