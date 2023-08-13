Из двух зол выбрать меньшее? Чем обернется игра «Трамп VS Байден» в США

Республиканец и демократ изводят друг друга кляузами и скандальными заявлениями. Каждый рассчитывает на управление страной. Но получит ли этот шанс?

Стремительно приближаются президентские выборы в США. Пока по судам таскали только Трампа, но теперь и в дверь Белого Дома вот-вот постучаться, интересует следователей пока, правда, не Джо Байден, а сын его — Хантер.

В деле по расследованию его возможных махинаций появился спецпрокурор Дэвид Вайс. Статус спецпрокурора дает особые полномочия — он может получать сведения от любого ведомства, не подлежит проверкам и не дает отчетов никому во время расследования. Так выше шансы, что накопает.

По сути весь второй президентский срок Байдена превратился в заочную борьбу с Трампом накануне, собственно, выборов. И знаете что — они оба так надоели американцам, что и того, и другого скорее не одобряют, чем одобряют. И у того, и другого рейтинг поддержки сейчас на уровне 40%, а рейтинг неодобрения — более 50%. То есть американцам, если так все пойдет и дальше, предстоит выбирать буквально — из двух зол. Все подробности — в репортаже.