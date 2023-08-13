Сгорел дотла: кадры с места тушения люксового BMW М8 на Кутузовском проспекте

Стоимость спорткара начинается от 14 миллионов рублей.

В результате аварии, произошедшей в ночью на Кутузовском проспекте в центре Москвы, дотла сгорела люксовая BMW М8. Эксклюзивные кадры с места ДТП появились в распоряжении 5-tv.ru. Сейчас на месте работают экстренные службы.

По данным 5-tv.ru, автомобиль принадлежал 63-летнему бизнесмену Ахмахаже М., который занимается сдачей машин в аренду. По предварительным данным, в салоне сгоревшего авто мог находиться его сын, 21-летний Лерса. На пассажирском сидении, предположительно, сидел его друг. В результате ДТП молодые люди скончались на месте.

«Машина да, моя собственность. Может быть, он был за рулем. Да, наверное, был там», — сказал Ахмахажа в беседе с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru делился подробностями ДТП. Предварительно, водитель BMW не справился с управлением и влетел в мачту городского освещения. От удара произошел взрыв.