В центре Москвы машина врезалась в столб освещения и загорелась

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 45 0

Водитель и пассажир элитного BMW М8 погибли на месте.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oskar Eyb; 5-tv.ru

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В ночь на 13 августа на Кутузовском проспекте в Москве произошло страшное ДТП. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Предварительно, водитель BMW М8 не справился с управлением и влетел в мачту городского освещения около дома 27. От удара произошел взрыв. Находившиеся в салоне люди погибли — водитель и пассажир. Соответсвующую информацию подтвердили в МВД.

Кроме того, по данным 5-tv.ru, сгоревшее авто принадлежало 63-летнему жителю столицы Мазакаеву А. На машине числится 100 штрафов на общую сумму более 110 тысяч рублей. Три из них неоплаченные.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что в настоящий момент движение по Кутузовскому проспекту продолжается в штатном режиме.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате столкновения с экскурсионным джипом в Лазаревском районе Сочи пострадали девять туристов. Среди них есть ребенок и беременная женщина.

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