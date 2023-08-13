От МС-21 до Sukhoi Superjet: как в России производят уникальные пассажирские лайнеры

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Пассажирские самолеты в России переводят на отечественное оборудование

Фото, видео: Дмитрий Сандимиров / ТАСС; 5-tv.ru

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В кризис самолеты начали переводить на отечественное оборудование. И это дало блестящие результаты.

«Ростех» производит не только военную продукцию, почти половина заказов в портфеле — гражданские. Достаточно сказать, что в кратчайшие сроки корпорацией, куда входят более 800 заводов и НИИ, было фактически заново, после ухода западных партнеров, организовано производство трех моделей пассажирских самолетов — МС-21, Ту-214 и Sukhoi Superjet уже с новыми, российскими двигателями. Все три машины уверенно встают на конвейер.

Но главная задача сейчас — оборонзаказ. Почти все, что летает, ездит и стреляет на поле боя — «ростеховское». В корпорации трудятся почти 600 000 человек, и в планах набрать еще 23 тысячи специалистов.

«Мы нарастили объемы производства по всем видам военной продукции, которая массово задействована сегодня в СВО. Если говорить про СВО, то на 90% вся продукция наша. Все объемы, которые сегодня требуются для Министерства обороны, мы полностью закрываем, на сегодняшний день закрываем все», — отметил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в докладе главе РФ Владимиру Путину.

«Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения», — подчеркнул президент.

«Мы над этим как раз работаем», — добавил Чемезов.

«Т-90 „Прорыв“, самолетные комплексы. Вы знаете, о чем речь», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США признали эффективность российских Су-57 в зоне СВО на Украине.

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