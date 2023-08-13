ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Брусовки

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 55 0

Истребительная авиация продолжает выполнять опаснейшие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Брусовки

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Брусовки Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны. Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, помимо прочего, противник терял живую силу и на других направлениях.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражена живая сила и техника противника в 137-ми районах», — подчеркнул Конашенков.

А также добавил, что рядом с Ореховым (Запорожская область — Прим. ред.) российские войска уничтожили командный пункт девятого армейского корпуса ВСУ.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский патрульный корабль «Василий Быков» принудительно остановил в Черном море сухогруз, шедший в порт Украины.

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