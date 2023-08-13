«Далека от идеала»: кто и за что лишал звезду фильма «За двумя зайцами» Криницыну больших ролей
Актрису Криницину после «За двумя зайцами» назвали далекой от идеала красавицы
Фото: Кадр из к/ф «За двумя зайцами», реж. Виктор Иванов, 1961 г.
Настоящая красавица и талантливая актриса на протяжении всей карьеры была вынуждена довольствоваться второстепенными ролями.
После выхода в 1961 году комедии «За двумя зайцами» исполнительница главной роли в нем Маргарита Криницына должна была проснуться знаменитой. Однако гениально воплощенный ею образ Прони Прокоповны принес актрисе славу только спустя долгих 40 лет, на закате карьеры.
Дело в том, что картина, где Криницына играла в паре с легендарным Олегом Борисовым и где ярко воплотился ее дар комедийной артистки, стараниями чиновников от кино долго не выходила на экраны, и ее редко показывали по телевизору. Поэтому ожидаемой популярности и предложений о работе на Криницыну, которой тогда было около 30 лет, не посыпалось.
Более того режиссеры, словно сговорившись, стали видеть в ней только комедийную актрису, тогда как она мечтала о серьезных, драматических ролях. Самое же удивительное в том, что и в комедии Криницыну не приглашали с формулировкой «далека от идеала красавицы». По слухам, анонимку с настоятельным требованием не утверждать актрису на главные роли прислали директору киностудии Довженко, где Криницына работала с мужем сценаристом Евгением Оноприенко по окончании ВГИКа. Организатором травли, предположительно, была известная актриса, фаворитка чиновника из министерства культуры.
По свидетельствам близких, Криницына тяжело переживала отказы режиссеров, а в 1972 году после очередной неудачи на пробах ее нервы не выдержали, и она попыталась свести счеты с жизнью. К счастью, домой вернулся супруг и вызвал медиков, которые спасли актрису.
Надо отметить, что в карьере Криницыной было много по-настоящему звездных картин — «Рожденная революцией», «Свадьба в Малиновке», «Дни Турбиных», «Цыган», «Вий» и других — однако ее роли в них были небольшими или даже совсем крохотными, что, конечно, не соответствовало ее таланту и амбициям.
Во второй половине 90-х на Криницыну, наконец, обрушилась «отложенная» популярность за роль Прони Прокоповны в фильме «За двумя зайцами». Картину вновь стали показывать, и теперь у нее был ошеломительный успех, ее буквально растащили на цитаты.
Однако в это же время резко ухудшилось здоровье актрисы, она стала плохо ходить. Ее муж к тому времени умер, дочь переехала в Москву, и вокруг одинокой и радовавшейся любому общению Криницыной стали замечать странных людей. В итоге у актрисы украли ее «похоронные» деньги, которые она долго копила.
К концу жизни Криницына потеряла речь и последние годы провела в инвалидном кресле. Скончалась актриса в 2005 году в возрасте 73 лет на руках своей любимой дочери Аллы Суриной — известной сценаристки и режиссера.
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