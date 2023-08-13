Об этом невозможно говорить без слез: раскрыты детали смерти актрисы Лидии Остринской

|
Полина Долгова
Полина Долгова 145 0

Скончавшаяся 56-летняя актриса Лидия Остринская долгое время болела

Об этом невозможно говорить без слез: раскрыты детали смерти актрисы Лидии Остринской

Фото: Кадр из сериала «Время собирать камни», 1993г.

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам коллег, последние дни жизни звезды были настоящим мучением.

Актриса театра и кино Лидия Остринская, которая ушла из жизни всего в 56 лет, в последнее время испытывала серьезные проблемы со здоровьем, сообщает «Российская газета».

«Всегда была улыбающейся, яркой, на позитиве. Я ее видела совсем недавно и никогда бы не подумала, что человек столь серьезно болеет. Она всегда была подтянута, ухожена, всегда с улыбкой», — рассказала представитель украинского драматического тетра имени Заньковецкой Леся Кичура.

По словам пресс-атташе театра Елена Федорченко, Лидия Остринская скончалась в больнице. Она отмечает, что женщина была очень поющей и артистичной натурой.

«Трудно говорить, все ошеломлены этой новостью», — добавила Федорченко.

Прощание с артисткой состоится 15 августа, в 11:00 в фойе театра, в котором она несла долгую и верную службу.

Лидия Остринская родилась 14 марта 1967 года. В юности она окончила Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. После окончания вуза женщина активно участвовала в постановках, а также снималась во многих полюбившихся фильмах. Ее наиболее известные роли в кинокартинах «Секонд-хенд» и «Король Данило».

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла Наталья Королева — дочь основоположника советской космонавтики.

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
98.21
0.93 107.97
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:17
Названа наиболее вероятная причина пожара на складе в Раменском — видео
13:08
Об этом невозможно говорить без слез: раскрыты детали смерти актрисы Лидии Остринской
12:56
Очевидцы сообщают о крупном пожаре в подмосковном Раменском
12:44
Корабль «Василий Быков» принудительно остановил в Черном море сухогруз, шедший в порт Украины
12:31
Пресечена попытка ВСУ атаковать объекты в Курской области с помощью БПЛА
12:17
На Украине НАТО обвинили в неудачном контрнаступлении ВСУ: «Оказались бесполезны»

Сейчас читают

Поисковые работы завершились на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Умерла одна из самых скрытных актрис Советского Союза: ей было всего 56
«Много противоречивой информации»: адвокат Жорин будет представлять интересы Лады Дэнс
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку